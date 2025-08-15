Преговорите за изготвяне на първо международно споразумение относно замърсяването с пластмаси са удължени и днес. Крайният срок беше до 14 август в 22 ч. по Гринуич, но поради липса на компромис те се удължават с още ден, предаде Франс прес.

Разговорите са ръководени от еквадорския дипломат Луис Ваяс Валдивиесо и се водят от 5 август в Женева.

А преговорният процес по евентуален договор стартира още преди три години.

Шансовете за успех са малки предвид дълбоките различия между двата лагера – този на амбициозните и този на петролните страни. В първия лагер попадат ЕС, Канада, Австралия и много страни от Латинска Америка, които искат да изчистят планетата от пластмасите, които засягат и човешкото здраве. Другият лагер - този на петролните страни - отказва всякаква ограничения върху производството на пластмаса.

Темата е особено важна тъй като планетата ни произвежда повече пластмасови продукти от 2000 г. насам спрямо предходните 50 години. В повечето случай става дума за продукти за еднократна употреба. Ако нищо не се предприеме, то продукцията, равняваща се сега на 450 милиона тона годишно ще се утрои до 2060 г., според прогнозите на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество. Днес едва под 10 процента от пластмасите са рециклирани.