Подробно търсене

Остават три дни до евентуалното финализиране на глобален договор срещу замърсяването с пластмаса

Марин Милков
Остават три дни до евентуалното финализиране на глобален договор срещу замърсяването с пластмаса
Остават три дни до евентуалното финализиране на глобален договор срещу замърсяването с пластмаса
Снимка: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Женева,  
12.08.2025 07:00
 (БТА)

Първата седмица от преговорите на ООН в Женева не доведе до изготвяне на единен текст, като държавите продължават да демонстрират дълбоки разногласия относно целта и обхвата на бъдещото споразумение.

Миналата седмица работни групи обсъждаха технически въпроси – от производството на пластмаси от въглеводороди до управлението на отпадъците, финансирането на събирането на отпадъци в развиващите се страни и списък на химически вещества и добавки, вредни за околната среда и здравето.

Преговорите се затрудняват от група държави, основно производители на петрол – Саудитска Арабия, Кувейт, Русия, Иран, Малайзия и др., към които са близки и САЩ, както и Индия. От другата страна е групата, определяна като "амбициозна", в която влизат 27-те страни от ЕС, редица държави от Латинска Америка и Африка, Австралия, Великобритания, Швейцария, Канада и повечето островни държави. Те настояват договорът да съдържа клауза за намаляване на експоненциалното производство на пластмаси, което според прогнози може да се утрои до 2060 г.

"Времето изтича", предупреди Ейрик Линдеберг, ръководител на глобалната политика за пластмасите във "Световен фонд за дивата природа" (WWF). Той заяви, че надеждата да се постигне консенсус е илюзия и че единственото решение е да се премине към гласуване, за да не се стигне до документ без обвързващи правила и забрани.

Еврокомисарят по околната среда и устойчивостта на водите Джесика Розуол изрази надежда за ускоряване на преговорите и призова всички страни да бъдат конструктивни. "Три дни преди края на дебатите имаме повече скоби в текста, отколкото пластмаса в морето", заяви тя.

В Женева се очаква да пристигнат около 70 министри и 30 висши правителствени представители от около 100 държави, за да подпомогнат излизането от задънената улица в преговорите.

/БП/

Свързани новини

08.08.2025 13:38

Европейски нюзрум: ЕС обмисля забрана на т. нар. вечни замърсители заради нарастващо излагане на токсични вещества

Отрицателните последици за здравето от излагането на PFAS (перфлуорирани и полифлуорирани алкилни вещества) стават все по-очевидни, а призивите за забрана в целия ЕС – все по-силни Загрижеността относно замърсяването с т. нар. "вечни замърсители"
07.08.2025 17:37

Седем държави са произвели две трети от най-разпространените пластмаси в света през 2024 г., според проучване

През 2024 г. седем държави, начело с Китай, САЩ и Саудитска Арабия, са произвели две трети или 66 на сто от четирите най-разпространени вида пластмаса в света. Това предаде Франс прес, цитирайки заключенията от най-новото съвместно проучване на
05.08.2025 08:41

ООН прави последен опит за световно споразумение за борба със замърсяването с пластмаса

Представители на повече от 160 днес страни започват срещи в Женева, за да намерят начин хората и околната среда да бъдат защитени от все по-вредящата на природата и човешкото здраве пластмаса, предаде ДПА.
07.07.2025 19:23

Неприлагането на законодателството на ЕС за опазване на околната среда ощетява общността със 180 млрд. евро годишно, според доклад на ЕК

Неприлагането на законодателството на Европейския съюз за опазване на околната среда коства на държавите членки около 180 милиарда евро (211 милиарда долара) годишно. Това пише в публикуван днес доклад на Европейската комисия, предаде ДПА. Според ЕК
20.06.2025 13:34

Заразяването на храни с т. нар. вечни замърсители е широко разпорстранено, отчита екологична група

Широко разпространено е заразяването на храните с т. нар. вечни замърсители, отчита в свое проучване групата за екологични кампании "Бъдеще за поколенията" (Generations Futures), цитирана от Франс прес. Организацията отчита, че две от всеки три
27.05.2025 22:00

"Вечни химикали" са открити в кръвта на над 85 процента от австралийците, показва проучване

Три вида т.нар. "вечни химикали" са открити в кръвта на повече от 85 процента от австралийците, сочи ново проучване, цитирани от Синхуа.  Австралийското статистическо бюро за първи път публикува данни за нивата на пер- и полифлуороалкилираните
13.03.2025 20:40

"Вечните замърсители" застрашават здравето на инуитите

"Вечните замърсители" - пер- и полифлуороалкилни съединения (PFAS), които достигат източната част на Гренландия по въздушни и морски пътища, представляват трайна заплаха за здравето на ловците от народа на инуитите, предаде АФП, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Сел" (Cell).
20.02.2025 19:35

Франция забранява използването на "вечни химикали" при козметични продукти, дрехи и обувки

Франция прие днес закон, с който се забранява използването на така наречените вечни химикали при козметичните продукти, дрехите и обувките, предаде ДПА. Названието "вечни химикали" се отнася до перфлуорираните и полифлуорираните алкилни вещества
20.01.2025 12:37

ЕС планира забрана на употребата на "вечни замърсители" в потребителските продукти, заяви еврокомисарят по околната среда

Европейската комисия възнамерява да предложи забрана за употребата на т. нар. вечни замърсители (пер- и полифлуороалкилирани съединения - PFAS) - химикали, разпространени в ежедневието, в потребителски продукти, с изключение за основни промишлени

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:59 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация