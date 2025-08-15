Дамбраускас: "Cлед като не можеш да вкараш и един гол в два мача, противникът със сигурност заслужава да премине в следващия кръг"

Отборът на Левски елиминира Сабах (Азербайджан) в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а литовският наставник на домакините от Баку поздрави българския тим и призна превъзходството му. "Сините" от София днес спечелиха с 2:0, а с това и общия резултат се оформи на 3:0 в тяхна полза.

"Първо, поздравявам Левски за класирането в следващия етап. Не мога да кажа много в момента. Ако не можеш да вкараш голове в два мача, противникът заслужава да премине в следващия етап. Бих искал много да благодаря на нашите фенове днес. Те създадоха много добра атмосфера. Тактически е много трудно да се каже нещо за този мач. Бяхме много разочаровани. Но трябва да забравим това разочарование, това е лошо чувство. От утре трябва да мислим за първенството. Трябва да се подобрим много. Трябва да се опитаме да участваме отново в европейските купи, което е нашата мечта".

На въпрос дали днес отборът му е бил по-плах, в сравнение с първия мяч в София, литовският специалист каза: "Не знам защо го наричате такава плахост? Приемам го като неуважение към нашите играчи. Играхме дисциплинирано в София. Не бих нарекъл равенството, което изпуснахме в първия мач в последните секунди, добър резултат. Последната секунда ни раздели от това".

"Имаме много какво да подобрим. Ако анализирате първата част от днешния мач, как се отвориха нашите играчи между линиите. Но противникът не поемаше рискове, ние трябваше да поемаме повече. Допуснахме грешка през първото полувреме, която доведе до гол. След това се опитахме да играем рисково, но в третата третина ни липсваха по-точни подавания. Трудно намирахме пролуки".

Дамбраускас беше атакуван и за смените, които е направил, като напускането на Павол Шафранко и Джеси Секидика е свалило агресията в предни позиции. Той обаче не прие тази критика, защото "зад всяка смяна стои добро намерение. Играчът, който влиза, е по-свеж, по-силен и целта е той да допринесе за играта".

"През първото полувреме противникът имаше само 1 удар. През второто полувреме ни трябваше гол. Противникът се отдръпна много, затвори се и не ни остави никакви пролуки. Ние бяхме отборът, който контролираше играта. Левски не можа да направи нищо при контраатаките. Те имаха само един шанс и се възползваха от него. Ние имахме подобни шансове като тях, но те можахме да се възползваме. Играхме срещу Левски, те бяха 2-ри в България през миналата година. Трансферната им стойност е по-висока от нашата. Опитахме се да дадем най-доброто от себе си в София. Просто ни отне 10 секунди, за да се върнем днес с добър резултат. Това се отрази и на втория мач. Нашите играчи направиха всичко", завърши Дамбраускас.