Имаш ли стил – ставаш академик, а аз съм още ефрейтор, каза Рангел Симеонов на откриването на изложбата си в Градската градина на Плевен

„Имаш ли стил – ставаш академик, а аз съм още ефрейтор", каза с усмивка художникът Рангел Симеонов на откриването на своята изложба тази вечер в Арт центъра в Градската градина на Плевен.

„Показвам творби, рисувани през последните години. Нямам конкретна тема на изложбата,“ сподели пред БТА авторът, който от 2013 г. е заменил столицата с Родопите. Той живее и твори в село Забърдо.

„В планината животът е друг – друг начин на дишане, хранене, няма напрежение. Родопите се отразяват много добре на творците,“ казва Рангел Симеонов.

Идеята за изложба в Плевен се ражда, когато на връщане от пленер в Дряново художникът решава да посети града. Там се среща с уредника на Арт центъра Пламен Моневски и остава впечатлен от галерията, която определя като „могъщо и силно пространство“. Настоящата експозиция включва 42 творби.

При откриването на експозицията уредникът на Арт центъра Моника Панова подчерта, че в своето творчество Рангел Симеонов създава образи, вдъхновени от малкия родопски свят и богатото си вътрешно виждане. Той работи с наситена цветова гама и често използва смели контрастни тонове. „Неговите платна говорят сами за себе си – едновременно за конкретното и вечното,“ отбеляза Панова.

На откриването присъстваха плевенски автори и ценители на изобразителното изкуство.