Творби на студенти от последните десет випуска на специалност „Живопис“ на НХА са представени в изложба в Плевен

В Плевен в изложба са представени творби на студенти от последните десет випуска на специалност „Живопис“ на Националната художествена академия (НХА). Тя е подредена в Художествена галерия „Илия Бешков“ и е под наслов „Последните 10“.

В нея са показани творби на възпитаници на проф. Божидар Бояджиев и гл. ас. д-р Юлиан Станкулов, проф. д-р Кирил Божков, проф. д-р Здравка Василева и гл. ас. д-р Живка Маринова, както и на покойния проф. Андрей Даниел. Има и представители на бургаския филиал на академията.

Изложбата пътува в страната и вече е показана в Кюстендил и Ловеч, както и в Бургас.

Идеята ни е да представим вече реализирани млади автори, някои от които доста добре се изявяват на художествената сцена - имат самостоятелни изложби, печелили са доста конкурси, участват в общи изложби в страната. Ние много се гордеем с тях и искаме да ги покажем, каза за БТА гл. ас. Маринова. Тя допълни, че при избора в кои градове на страната да бъде представена експозицията, се избират тези, в които има художествени училища, за да може да бъде посетена от ученици с интерес към изобразителното изкуство.

Според проф. д-р Кирил Божков изложбата до голяма степен отразява различните творчески виждания на всяко едно от ателиетата по живопис в НХА.

Всяко едно ателие има някакви свързани с живописта предпочитания като стил естетика, възглед, цели, роля и затова и тази изложба е толкова разнообразна. Виждаме както доста реалистични попадения, така и доста фантазни неща, свързани с въображение, концепция дори, допълни той.

Идеята за изложбата е да се покажат последните випуски и това, което се прави през последните години в специалността. Малко или много то е по-различно като отражение на факта, че всеки един студент е бъдещ автор и още от студентските си години има свое лице, добави проф. Божков. Той каза още, че в работата си със студентите се опитва да им внуши, че не бива да очакват признание, а първо да признаят себе си, да заобичат това, което представляват – като личност, като хора, като манталитет и разбиране. Художникът е следствие на всичко това, подчерта проф. Божков.

Изложбата се осъществява в рамките на Конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност на Националната художествена академия за 2025 година. Тя може да бъде разгледана в плевенската галерия до края на месец октомври.