Катедрата "Физикохимия" на Факултета по химия и фармация в Софийския университет отбеляза своята 100-годишнина

Тържествено честване на 100-годишнината на катедрата "Физикохимия" на Факултета по химия и фармация в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се състоя в аулата в Ректората, съобщи пресцентърът на висшето училище.

На събитието присъстваха бивши и настоящи членове на катедрата, представители на Факултета по химия и фармация, и на българската научна общност, гости и приятели на катедрата.

От името на ректора на Алма матер проф. д-р Георги Вълчев поздрав към присъстващите отправи заместник-ректорът акад. Тони Спасов, който изрази задоволството си да присъства на тържеството. Той допълни, че се чувства много тясно свързан с колегите от катедрата „Физикохимия“.

„Преди всичко за мен катедрата е била стандартът за ниво на научните изследвания, провеждани във факултета и въобще в Софийския университет, и в нашата общност на химици", каза заместник-ректорът. Акад. Спасов пожела на колегите си да бъдат здрави, да бъдат дълголетни и като хора, и като изследователи, да държат младите хора със своето истинско отношение към науката и преподаването.

Акад. Тони Спасов се върна и към личните си спомени, и заяви, че срещата му с катедрата е отпреди 45 години. Първата му среща е с проф. Панайотов, който като преподавател в Националната математическа гимназия през далечната 1978 г., е причината да попадне във факултета, в катедрата „Физикохимия“. Той си припомни и за проф. Платиканов, и за проф. Недялков, за занятията си като кръжочник, за експериментите, научните спорове и дискусиите.

Деканът на Факултета по химия и фармация проф. Анела Иванова поздрави присъстващите и изрази радостта си да поздрави катедрата за нейния юбилей. „Това е катедрата, в която и аз съм направила първите си стъпки в науката, и преподаването, в която работя и днес. 100 години е сериозен юбилей. Мислех какво е най-характерното за катедрата през тези години и от многото истории, които съм слушала през годините от колегите, и е чудесно, че виждам голяма част от тях в залата днес и бих откроила новаторство и визионерство, винаги научните изследвания през целия период в Катедрата по физикохимия са били на ръба на вълната, били са признати като иновативни, като нещо значимо. Второто характерно нещо е оригиналността. Тази катедра не се побира в рамки. Тя винаги разширява всякакви рамки, в които е поставена, или ги заобикаля“, каза проф. Иванова.

На тържеството ръководителят на катедрата „Физикохимия“ проф. д-р Галя Маджарова припомни накратко нейната история. Още в Закона за народното просвещение от 1924 г. в устройството на Физико-математическия факултет в науката химия са описани четири катедри - неорганична, аналитична, органична и теоретична химия. Реалната работа на катедрата започва с назначаването на проф. Иван Странски през декември 1925 г. Катедрата е започнала в състав с един щатен преподавател и с един асистент.

Под ръководството на проф. Иван Странски, създател и пръв ръководител на катедрата „Физикохимия“, и с неговия наследник акад. Ростислав Каишев, катедрата става един от авторитетните и водещи в международен мащаб научни центрове по проблемите на кристалния растеж и фазообразуването.

С избирането на акад. Алексей Шелудко за ръководител катедрата променя научната си тематика към колоидната химия и така тя става за втори път център в международен мащаб по физикохимия на тънките течни филми.

Проф. Маджарова обърна внимание на развитието на катедрата и на създадените през годините лаборатории. През 21-ви век катедрата „Физикохимия“ се развива екстензивно и сега обхваща пет научноизследователски лаборатории по физикохимия на кондензираната материя, биофизикохимия, квантова и изчислителна химия, химическо образование и история и философия на химията, и социална фармация.

Тържеството продължи с доклади и с лични спомени на членове на катедрата. То бе съпътствано от постерна изложба, представяща развитието на катедрата „Физикохимия“ през годините.