Трима украинци бяха осъдени на затвор в Полша за ролята им в поредица палежи в страната и балтийските републики

Полски съд осъди на лишаване от свобода трима украинци, признати за виновни за ролята им в поредица палежи в страната и балтийските републики, съобщи Ройтерс.

Решението е част от усилията на Варшава да се опази от вълната от саботажи, за които властите твърдят, че са организирани от Русия. Полша е сред основните мишени на подобни действия, които според правителството са част от хибридната война, водена от Москва с цел дестабилизиране на държави, подкрепящи Украйна. Сред използваните тактики са палежи и кибератаки.

Полският премиер Доналд Туск обвини руските тайни служби за големия пожар през май 2024 г., който почти напълно унищожи търговски център във Варшава.

Полските разследващи работят съвместно с властите в Литва, които също обвиниха руското военно разузнаване в организирането на палеж в магазин на ИКЕА във Вилнюс, който стана три дни преди пожара в Полша. Русия отрича всякаква намеса.

"И тримата подсъдими бяха признати за виновни, че между 2023 и 2024 г. са участвали в организирана престъпна група, действаща в Полша, Литва, Латвия, Украйна и Русия, с цел извършване на саботаж и терористични престъпления. Те са действали съвместно и съгласувано както помежду си, така и с други лица, срещу които разследването продължава", се посочва в изявление на прокуратурата.

Според решението на съда Павло Т. е получил присъда от 5 години и 6 месеца лишаване от свобода, Серхий Р. - 2 години и 6 месеца, а Владислав Й. - 1 година и 4 месеца. Присъдите не са окончателни и може да бъдат обжалвани.