Гръцките власти конфискуваха наркотици след спасяване на мъж от потъваща лодка

site.btaГръцките власти конфискуваха наркотици след спасяване на мъж от потъваща лодка
Гръцката брегова охрана откри голямо количество индийски канабис, скрит на борда на полупотънала лодка близо до островчето Прасуди между Корфу и Игуменица, предаде „Катимерини“.
Петдесетгодишен мъж на борда на лодката беше спасен рано днес от екипажи на бреговата охрана и откаран в пристанището на Игуменица, след което в местната болница като предпазна мярка. Той беше арестуван за причиняване на корабокрушение и незаконно влизане в Гърция.
Лодката, носена на север от югоизточните ветрове, по-късно беше открита близо до Сагиада, където властите откриха наркотиците, посочва „Катимерини“.
В ход е разследване за определяне на произхода и предназначението на пратката.
/СГ/
