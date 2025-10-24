Подробно търсене

Гръцките власти конфискуваха наркотици след спасяване на мъж от потъваща лодка

Цветозар Цаков
Гръцките власти конфискуваха наркотици след спасяване на мъж от потъваща лодка
Гръцките власти конфискуваха наркотици след спасяване на мъж от потъваща лодка
Илюстративно изображение. Снимка: AP Photo/Panagiotis Balaskas
Атина,  
24.10.2025 19:14
 (БТА)

Гръцката брегова охрана откри голямо количество индийски канабис, скрит на борда на полупотънала лодка близо до островчето Прасуди между Корфу и Игуменица, предаде „Катимерини“.

Петдесетгодишен мъж на борда на лодката беше спасен рано днес от екипажи на бреговата охрана и откаран в пристанището на Игуменица, след което в местната болница като предпазна мярка. Той беше арестуван за причиняване на корабокрушение и незаконно влизане в Гърция.

Лодката, носена на север от югоизточните ветрове, по-късно беше открита близо до Сагиада, където властите откриха наркотиците, посочва „Катимерини“.

В ход е разследване за определяне на произхода и предназначението на пратката.

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:33 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация