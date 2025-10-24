Подробно търсене

ДАНС узурпира част от властта на правителството, каза в Плевен ген. Атанас Атанасов

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов пристигна в Плевен за среща по повод представяне на платформата pitai.bg Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
24.10.2025 19:18
 (БТА)

Със закона, приет на второ четене, се прие фактически, че Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) узурпира част от властта на правителството, което е пълен абсурд. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов по повод гласуваните в Народното събрание на второ четене промени в Закона за Държавната агенция за национална сигурност след вето на президента.

„Този закон е противоконституционен, сигурен съм в това. Докато се сезира Конституционният съд и се насрочи делото, докато то се разгледа, ще мине една година, а през това време този закон ще действа. Той постановява, че за всяка една сделка с чужда собственост, ДАНС ще казва дали е подходящ купувачът или не. Това е с цел вклиняване в търговския оборот за комисионни“, коментира ген. Атанасов. 

Според него е много обидно за премиера и за Министерския съвет, че "му слагат отгоре шапка от страна на ДАНС".

Председателят на ДСБ припомни, че съгласно чл. 105, алинея 2 от Конституцията на Република България Министерски съвет осигурява обществения ред и сигурността в страната. „В същия момент в Закона за ДАНС е казано, че Агенцията е орган към Министерския съвет. Как органът към Министерски съвет ще контролира Министерски съвет? Въпросът тук е кой държи шефа на ДАНС“, подчерта ген. Атанасов.

На въпрос дали правителството е стабилно и може да изкара пълен мандат, ген. Атанасов каза, че това е възможно поне до президентските избори, когато в зависимост от резултатите, може да се очаква преформатиране. Той бе категоричен, че според ДСБ трябва да се търси широкоспектърен кандидат за президент, не политическо лице. 

Ген. Атанас Атанасов пристигна в Плевен за представяне на националната платформа pitai.bg. Той посочи, че това е възможност за повече канали за информация от хората, която да постъпва както към народните представители, така и към общинските съветници по места. Представянето на платформата се състоя в залата на ДСБ в Плевен.

/ТТ/

