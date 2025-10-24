Във Виена ще бъдат представени нови творби на Джон Уилямс и Макс Рихтер по случай 200 години от рождението на Йохан Щраус-син

Едни от най-известните композитори на нашето време ще отдадат почит на Йохан Щраус-син по повод 200 години от рождението му, съобщи ДПА.

Американският композитор Джон Уилямс и неговият германски колега Макс Рихтер са създали две нови творби за цигулка и оркестър в чест на Щраус. Те ще бъдат премиерно представени в събота в родния град на австрийския композитор - Виена.

Уилямс е най-известен с музиката си за холивудски филми и в изявление, публикувано от организаторите на концерта, той описва валсовете на Щраус като почти кинематографични музикални миниатюри, изпълнени с въодушевление и радост.

Уилямс е създал валс за концерта в събота по случай рождения ден на Виенския симфоничен оркестър, а Рихтер е композирал концерт за цигулка, вдъхновен от Щраус, който ще бъде изпълнен от известната цигуларката Ан-Софи Мутер. „Щраус е пионер на танца като израз на една ера“, казва Рихтер, цитиран от организаторите.

Йохан Щраус е роден на 25 октомври 1825 г. във Виена, син е на композитора и диригент със същото име. Прави дебюта си като диригент само на 18-годишна възраст. Той става световноизвестен с валсовете си, включително „На хубавия син Дунав“, и оперетите си, най-известната от които е „Прилепът“.

Около 70 културни проекта са организирани във Виена в годината, в която се отбелязва 200-годишният му юбилей. Досега събитията са посетени от около 300 000 души.