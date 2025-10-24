Валерия Минева-Лира представи книгата си "Приказливко в Страната на думите" пред десетки деца в Пазарджик

Валерия Минева-Лира представи книгата си пред десетки деца в Пазарджик.

Авторката приветства присъстващите и разказа, че нейният творчески път започва именно в Младежки дом - Пазарджик. Тя добави още, че за нея е чест да представи първата си детска книга именно в културната институция, където са нейните първи срещи с изкуството.

Героите от книгата "Приказливко в Страната на думите" оживяха пред децата с помощта на две весели кукли, създадени по илюстрациите от книгата, чието представяне е част от турнето, организирано от Сдружение "Транзит" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Разпространение“.

На финала на събитието децата имаха възможност да се сдобият с книгата, с личен автограф от Лира.

Валерия Минева-Лира е родена на 02.03.1993 г. Занимава се с театър от ученическите си години. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в класа на доц. Леонард Капон в ПУ "Паисий Хилендарски". От 2016 г. до 2019 г. е част от трупата на Театър "Хенд" Пловдив, където придобива опит, както в драматични постановки, така и в куклени представления за деца. Също така, там се занимава и с клоунада. През последните години има силен интерес към режисурата и творческото писане. Изучава магистратура по режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", се посочва в информацията, публикувана в официалния сайт на авторката.