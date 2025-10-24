Решението на РДНСК Бургас за незаконно строителство в Елените поставя под заплаха над 200 законни имота, каза адвокат Драгомир Ошавков

Решението на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Бургас да обяви наличието на незаконно строителство в Елените поставя под сериозна заплаха имоти, собственост на над 200 души. Това пред журналист заяви адвокат Драгомир Ошавков, който представлява част от засегнатите от наводнението в района.

Той уточни, че много от засегнатите имоти са напълно законни, с издадени разрешителни и удостоверения за въвеждане в експлоатация, като собствениците им са закупили имотите с гаранцията от държавата и общината, че те са строени в съответствие със законовите изисквания.

Собствениците са абсолютно добросъвестна страна, закупили са имотите си със съзнанието, че те са изцяло законни. Но сега, в резултат на решението на РДНСК, те са поставени в положение да се страхуват от събаряне на постройките, посочи адвокатът.

Той добави, че разясненията на РДНСК относно дефиницията на "незаконно строителство" и възможните последици от тяхното решение все още не са ясни, което допълнително влошава ситуацията за собствениците.

Това е не само правен, но и морален проблем. Тези хора вече са преживели природна катастрофа и сега са поставени пред ново изпитание, което е трудно за разбиране, добави Ошавков.

Адвокатът обясни, че засегнатите собственици обмислят да се обединят и подадат възражение срещу констативния акт за да защитят правата си.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.