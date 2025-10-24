Подробно търсене

ЕФЕ: Санчес контрира Рюте, казвайки, че Испания ще постигне целите на НАТО, харчейки само 2,1% от БВП за отбрана

Атанаси Петров
Испанският премиер Педро Санчес. Снимка: АП/Harry Nakos
Мадрид,  
24.10.2025 19:05
 (БТА)

Премиерът Педро Санчес заяви, че Испания ще може да изпълни изискванията на НАТО за своя отбранителен капацитет, като изразходва 2,1% от своя брутен вътрешен продукт (БВП), предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

С това испанският министър-председател влезе в противоречие с генералния секретар на алианса Марк Рюте, според когото минимумът, необходим за изпълнение на ангажиментите, е 3,5% от БВП, отбелязва ЕФЕ.

Санчес уточни, че изчисленията не са направени от него или от правителството, а са предоставени от въоръжените сили, след като са оценили капацитета, който НАТО очаква от Испания до 2035 г.

„Това е споразумението и ние ще го спазваме“, каза той.

Испанският премиер подчерта, че изпълнява ангажиментите, поети към НАТО както от неговото, така и от предишните правителства.

Разходите за отбрана от 2% от БВП бяха договорени от министър-председателя Мариано Рахой през 2014 г., но досега този ангажимент не е бил изпълнен, посочи Санчес.

Той припомни, че когато е поел властта, Испания е изразходвала едва 0,9% от БВП за отбрана, и призова опозицията „да бъде по-смирена в критиките си“.

В отговор на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп за ниските военни разходи на Испания, Санчес припомни, че два испански изтребителя, разположени в Литва, са били принудени да излетят след навлизане на два руски самолета във въздушното пространство на страната. Това е доказателство за пълната ангажираност на Испания към защитата на източния фланг на НАТО, изтъкна той.

Санчес допълни, че Испания участва в програмата на алианса за закупуване за Украйна на американски оръжия, включително ракети „Пейтриът“ и „Томахок“. Той отбеляза, че това се дължи на факта, че тези системи се произвеждат само в САЩ, но изрази увереност, че Европа ще засили скоро своята стратегическа автономност.

