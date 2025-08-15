ЕФЕ: Латиноамериканската общност в Лос Анджелис разкритикува акциите срещу мигранти в района

„Ето ни и няма да си тръгнем“ е посланието, което обществени, синдикални и религиозни организации в Лос Анджелис изпратиха до правителството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който продължава с акциите по залавяне на мигранти в района, въпреки съдебната заповед, забраняваща безразборните арести, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Защитниците на мигрантите проведоха Ден на обществено недоволство с над половин дузина събития, за да кажат на Белия дом, че общността не е изплашена след повече от два месеца акции на Имиграционната и митническа служба.

„Те се провалиха в мисията си да ни тероризират“, каза на пресконференция Марта Аревало, директор на Централноамериканския ресурсен център.

„Ще продължим да бъдем твърдо убедени в борбата“, добави активистката, която е станала свидетел как имиграционни служители арестуват 16 работника от Мексико, Хондурас и Гватемала на 6 август пред център за наемане на работници, администриран от нейната организация.

Операцията е била проведена, въпреки временно съдебно решение, забраняващо на имиграционните служители да задържат хора въз основа на тяхната раса или етническа принадлежност. Заповедта се прилага за поне седем окръга в Калифорния.

Анжелика Салас, директор на Коалицията за човешки права на мигрантите, заяви, че ако правителството на Тръмп продължава да нарушава Конституцията и да не се подчинява на заповедта на съда, те мирно ще излязат на улицата и ще защитят правата на мигрантите.

Тръмп обжалва пред Върховния съд

Съпротивителното движение в Лос Анджелис принуди Белия дом да отправи искане към Върховния съд да отмени наложените им ограничения и да им позволи да продължат със задържанията.

В искането си администрацията на Тръмп твърди, че съдебната заповед възпрепятства прилагането на имиграционния закон и твърди, че операциите са насочени към лица, които пребивават незаконно в страната, а не заради цвета на кожата, расата или етническата им принадлежност.

В доклад от над 80 страници, правителствените адвокати твърдят, че имиграционните служители може да имат основателно подозрение да задържат лице, говорещо само испански, носещо униформата на работодател, за когото е известно, че наема нелегални мигранти, или пазаруващо в магазин, посещаван от мигранти без право на пребиваване.

Правните аргументи на правителството на Тръмп обаче не убеждават Рейна, гражданка на САЩ, която е трябвало да гледа как 40-годишният ѝ син е задържан от имиграционните власти, докато е на работа.

„Всичко беше много несправедливо. Извиха му ръката, която наскоро беше оперирана, влачеха го и го удряха по главата. Той все още изпитва болка“, казва Рейна, която не посочва фамилията си, в интервю за ЕФЕ.

Синът ѝ, мигрант от Салвадор, е в ареста на Имиграционната и митническа служба в центъра за задържане Аделанто в Калифорния от няколко месеца.

Рейна, която страда от онкологично заболяване, се присъедини към Деня на обществено недоволство. Въпреки че казва, че се чувства слаба, тя иска да присъства заедно със семейства като нейното, молейки за обществена солидарност.

Тя се надява, че съдия по имиграционните въпроси ще одобри гаранция за освобождаването на сина ѝ.

„Той е добър човек без криминално досие. Работил е цял живот, той изкарва прехраната на нашето семейство. Това правителство ме осъжда на смърт“, казва Рейна.

Бойкот на имигрантите

Рейна и останалите активисти призоваха обществеността да бойкотира корпорации, които са пазят мълчание относно акциите срещу мигранти, включително „Хоум депо“ (Home Depot), „Уолмарт“ (Walmart), „Таргет“ (Target) и някои вериги за бързо хранене.

Те също така призоваха населението да подкрепи местните бизнеси и уличните търговци, които са били засегнати от акциите.

