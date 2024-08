Певицата Келси Балерини оповести нов албум

Кънтри звездата Келси Балерини се готви да издаде петия си студиен албум тази есен и усилено работи по него, предаде Асошиейтед прес.

Певицата оповести, че албумът й, озаглавен Patterns, ще излезе на музикалния пазар на 25 октомври.

Балерини описва новата си колекция от песни като "точна снимка" на живота си. В отговор на любопитството към албума - дали той ще отразява новата й любов, изпълнителката казва, че историята, която хората ще получат, не е очакваната.

"Мисля, че всички вероятно очакват от мен този наистина щастлив, изпълнен с любов, сладникав запис. Това не е така. И аз наистина се гордея с това. Мисля, че щеше да е лесно просто да събера наистина красивите части от живота си, които съм изтупала от прахта и съм открила през последните няколко години", казва Келси Балерини пред Асошиейтед прес.

В известен смисъл тя има предвид успешния си мини албум Rolling Up the Welcome Mat от 2023 и късометражния филм към него, които разказваха историята на разпадането на един брак.

Пред 2022 г. Келси Балерини се разведе с австралийския кънтри певец Морган Еванс. Понастоящем тя има връзка с актьора Чейс Стоукс.

За Patterns Балерини привлича изцяло женски екип. "Никога досега не съм се чувствала толкова сигурна при създаването на албум", казва тя.

И въпреки че е кънтри певица, Келси Балерини не се страхува да поема рискове, особено в новия си албум, отбелязва Асошиейтед прес.