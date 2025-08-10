Месецът е в десетия си ден и празнуваме паметта на светия архидякон Лаврентий, каза отец Ангел Вангелов в Благоевград

Месецът е в десетия си ден и празнуваме паметта на светия архидякон Лаврентий, каза отец Ангел Вангелов в проповедта си в църквата „Свети Архангел Михаил “ в Благоевград, след като отслужи неделна литургия.

Той прочете част от Литургийното свето Евангелие от Матей, разказа го пред миряните и се обърна към Бога с молитва: „Ти, който пребиваваш в светиите, който от нищо си сътворил всичко, създал си човека по свой образ и подобие и си го украсил с всеки твой дар. Прости ни всяко волно и неволно прегрешение, освети телата ни, за да ти служим свято“.

В обръщението си към миряните той каза, че много пъти сме си напомняли, че ние сме любимото творение на Бога. И не само това – ние сме негови синове.

Човекът беше стопанин и господар на цялото творение, защото само той беше любимото творение на Бога, само той беше Божий Син. Когато избираме греха, се отдалечаваме от Бога. Но всички вие сте в Христос, а с Христос всички сте в Бога. Само така можем да преминем през огъня, допълни още в обръщението си отец Вангелов.

Той отбеляза да си спомним за Спасителя Йоан, за светите апостоли, за мъченика Лаврентий и за всички, които пострадаха заедно с тях, чиято памет днес честваме, и да възнесем молитви към Бога, който ни утвърждава в надеждата за възкресение и вечен живот.