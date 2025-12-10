Нощувките в Пловдивска област през октомври нарастват с 7,7 на сто до 133 900

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Пловдивска област през октомври 2025 г. достига 133 900, сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Юг към Националния статистически институт. Отчетено е увеличение от 7,7 на сто спрямо същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 101 900 нощувки, а чуждестранните – 32 хил.

Приходите от нощувки през октомври възлизат на 11 млн. лв., от които 8,2 млн. лв. са отчетени от български граждани, а 2,8 млн. лв. – от чужденци. В сравнение с октомври 2024 г. приходите нарастват с 15,7 процента. Постъпленията от български граждани са по-високи с 14,1 на сто, а тези от чуждестранни посетители – с 20,8 на сто.

БТА припомня, че приходите от нощувки в област Пловдив през септември 2025 г. възлизаха на 10,8 млн. лв., като от български граждани те бяха 7,9 млн., а от чужди - 2,9 млн. лева.

Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив за октомври, отново са граждани на Турция - 19,3 процента и Германия - 8,4 процента. Посетителите от Израел са 7,2 на сто от чуждите граждани, пренощували в областта. На следващо място са Гърция - 6,4 на сто и Италия - 5 процента.