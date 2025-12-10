Районният съд в Дупница осъди Община Бобошево да плати обезщетение от 5000 лева заради ухапване от безстопанствено куче. Решението на съда е публикувано на сайта му.

Общината ще трябва да плати и 500 лв. разноски за адвокатско възнаграждение, както и 200 лв. дължима държавна такса.

Делото е заведено от майката на малолетната потърпевша, която твърди, че през май т.г., около 18:30 ч., момичето било нападнато от безстопанствено куче в с. Усойка, което я ухапало в областта на дясната подбедрица и само ударът с дърво от един от съселяните ѝ предотвратил по-нататъшната му агресия. В резултат на ухапването, на потърпевшата била причинена кървяща рана с диаметър около 1 см, а тя изживяла страх и ужас и дълго време след инцидента сънят ѝ бил неспокоен.

Вземайки предвид установените по делото обективни обстоятелства и най-вече възрастта на ищцата към момента на увреждането й, съдът е намерил, че справедливо обезщетение за понесените от нея неимуществени вреди е търсената с предявения иск за обезщетяването им сума от 5000 лева.

Решението може да се обжалва пред Кюстендилския окръжен съд.