Популярната хаитянска музика компа е напът да стане част от нематериалното наследство на ЮНЕСКО

Популярната хаитянска музика компа, която днес трябва да бъде включена към списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО, е гордостта за малката карибска страна, пише АФП. От баровете на Порт-о-Пренс и най-отдалечените села в Хаити до диаспората в целия свят, хората слушат и танцуват под звуците на характерната музика.

„Днес компа е основната художествена и музикална презентация на Хаити в чужбина“, казва Франц Дювал, генерален директор на основното списание за култура на страната Ticket, според което компа е повлияла дори на френско-малийската звезда Ая Накамура.

Като музикален жанр и техника на танца, компа или конпа (на креолски) „се характеризира основно чрез използването на перкусии, китари и клавишни инструменти“ и синкопиран ритъм от барабани, се посочва в документа за кандидатурата, представена на ЮНЕСКО.

В Хаити тази музика се слуша в ресторантите, в обществения транспорт, на публични места и по радиото всеки ден и по всяко време. Трудно е на хаитяните да устоят на ритъма на компа и да не изтанцуват няколко стъпки, слушайки мелодията.

Компа е „колективната памет на нацията“, казва Емили Профeт, бивш министър на културата на Хаити, която е работила по кандидатурата за ЮНЕСКО.

„Много се радваме на включването ѝ в списъка“, каза тя за АФП. „Това признание идва в момент, в който има нужда да се говори за Хаити по друг начин, а не само за проблемите, свързани с политиката и сигурността“, добавя Профeт.