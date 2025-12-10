Школата по изобразително изкуство „Деляна“ организира в Шумен изложба в подкрепа на Центъра за настаняване от семеен тип „Слънце“

Школата по изобразително изкуство „Деляна“ ще представи следобед в Общинския младежки дом в Шумен благотворителна изложба в подкрепа на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Слънце“ в Каспичан, съобщи ръководителката на школата Деляна Тенева.

В откриването ще се включат с изпълнения възпитаници на Детска градина „Братя Грим“, гости от Центъра за настаняване и деца от школа „Деляна“.

В изложбата ще бъдат представени рисунки, ръчно изработени картички, пана от вълна, рисувани чаши и коледна декорация, създадени от децата от школата и Центъра, както и от родители. Средствата от продажбата на артикулите ще бъдат дарени за подкрепа на Центъра.

Инициативата се реализира със съдействието на Община Шумен, Общинския младежки дом и сладкарски цех „Дибор“.

Както БТА съобщи, председателят на Общинската организация на Съюза на инвалидите в Шумен Деляна Тенева каза на 3 декември: "Международния ден на хората с увреждания отбелязваме с едно събиране, на което даваме глас на нашите нужди, трудности, искания - да сме равни с всички хора, да сме равнопоставени, да сме на равни начала, тъй като всички знаете, че хората с увреждания на световно ниво са най-голямото малцинство". Ученици от Средно училище "Панайот Волов" правиха през април великденска украса в библиотеката към Народно читалище "Добри Войников–1856" под ръководството на художничката Деляна Тенева.