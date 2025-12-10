УАМ: ОАЕ обявява 550 милиона долара за Глобалния хуманитарен преглед на ООН за 2026 г.

По указание на президента на Обединените Арабски Емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян ОАЕ обявиха значителен ангажимент в размер на 550 милиона щатски долара в подкрепа на Глобалния хуманитарен план (ГХП) на ООН, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Той цели през 2026 г. да събере 33 милиарда долара, за да подпомогне около 135 милиона души в рамките на 23 хуманитарни операции по света, включително програми за бежанци и мигранти.

Първостепенната цел на помощта е да бъде защитен животът на до 87 милиона души, които се нуждаят от спешна подкрепа, чрез финансиране в размер на 23 милиарда долара.

Тази инициатива потвърждава непоколебимия ангажимент на ОАЕ към международните усилия за спасяване на живота на хората и за реагиране при бедствия и кризи, които засягат най-уязвимите общности по света.

Подкрепата подчертава важната роля на ОАЕ в насърчаването на многостранните хуманитарни действия и тясното сътрудничество на страната с агенциите на ООН, включително Службата на ООН за координация на хуманитарните операции (OCHA), както и с хуманитарни и развойни програми на терен, за да се гарантира навременен достъп до помощ за най-нуждаещите се, в съответствие с указанията на президента за бърза и ефективна реакция.

Държавният секретар по международно сътрудничество Реем бинт Ебрахим ал Хашими заяви: „ОАЕ продължават своя твърд ангажимент към подкрепа на глобалните хуманитарни усилия и работа с нашите партньори от ООН за осигуряване на достъп до помощ за най-засегнатите. Този ангажимент отразява директивите на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и нашата дълбока вяра в необходимостта от международна солидарност в отговор на спешни хуманитарни призиви по ефективен и устойчив начин, който запазва човешкото достойнство и защитава живота“.

Том Флечър, заместник-генерален секретар на ООН и координатор на хуманитарната помощ при извънредни ситуации приветства новината, като заяви: „Нашият глобален призив цели да спаси живота на хората там, където ударите са най-силни и да превърне плановете в реална защита. Бързата и щедра подкрепа на ОАЕ за плана ни за 2026 г. изпраща силен сигнал, насочен към хората, които се нуждаят най-много. Трябва да осигурим ефективно и иновативно решение, което отговаря на нуждите на момента“.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус заяви: „Предупредителните знаци за срив на здравните системи се появяват много преди това да се случи. Разпалзват се огнища на заболявания, увеличава се недохранването, расте броят на предотвратимите смъртни случаи. Но когато действаме заедно, услугите могат да бъдат възстановени и животите спасени. Благодаря на шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и ОАЕ за тяхната подкрепа, която ще осигури жизненоважна здравна хуманитарна помощ за милиони нуждаещи се“.

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел заяви: „УНИЦЕФ високо цени щедрата подкрепа на ОАЕ, която значително ще помогне за спасяването и подобряването на живота на деца, засегнати от хуманитарни кризи. Децата винаги са най-уязвими по време на криза. Тъй като нуждите растат по-бързо от финансирането, това е особено важен момент, който надгражда стратегическото партньорство на УНИЦЕФ с ОАЕ“.

Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди също приветства новината, заявявайки: „Оценяваме силния ангажимент на ОАЕ към хуманитарните усилия.“ Той добави: „Тежкият финансови недостиг представляват сериозно предизвикателство за милионите уязвими принудително разселени хора, но принос от правителства като това на ОАЕ позволяват на Върховния комисариат за бежанците на ООН да засили своя отговор и да донесе надежда на нуждаещите се.“

Изпълнителният директор на Световната програма по прехраната Синди Маккейн заяви: „Когато хуманитарните нужди растат, а ресурсите опасно изостават, щедрият ангажимент на ОАЕ е спасителна линия, която ще помогне спешната помощ да достигне до хората в най-голяма нужда. Благодарим на ОАЕ за тяхното хуманитарно лидерство в тези безпрецедентни времена. Организацията ни е готова да работи с ОАЕ, за да гарантира, че тази крайно необходима подкрепа ще достигне до милионите, изправени пред остър глад по света“.

Тази подкрепа надгражда силното стратегическо партньорство между ОАЕ и хуманитарната система на ООН и потвърждава централната роля на ОАЕ в справянето с най-належащите хуманитарни предизвикателства, укрепването на способността на международната общност да защитава живота и подпомагането на стабилността в засегнатите от кризи региони, в съответствие с директивите на президента на ОАЕ, които утвърждават водещия подход на ОАЕ в глобалната хуманитарна дейност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)