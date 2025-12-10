Организаторите на конкурса „Разград – уловени мигове“ канят млади фотографи да представят свои кадри от живота на града

site.btaОрганизаторите на конкурса „Разград – уловени мигове“ канят млади фотографи да представят свои кадри от живота на града
Младите фотографи са поканени да представят чрез фотообектива си кадри от живота на града за петнадесетото издание на конкурса „Разград – уловени мигове“. Творческата надпревара се организира от Община Разград и Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) по повод Деня на Разград – 28 януари, съобщиха от общинската администрация.
Конкурсът е с подтема „Лицата на Разград“. Свои творби за участие в проявата могат да изпратят ученици от трети до 12-ти клас. Всеки участник може да представи до три снимки по темата, чрез които да разкрие своя поглед към живота в града. Фотографиите трябва да бъдат разпечатани на формат А4, да са с минимална обработка, без надписи и без фотоколажи. Не се приемат снимки, участвали в други конкурси или публикувани онлайн, уточняват организаторите.
Творбите ще бъдат оценявани анонимно от жури по критерии като художествено въздействие, композиция и спазване на основните фотографски правила. Срокът за подаване на снимките е 12 януари 2026 г. Те могат да бъдат изпратени на адрес: Разград 7200, ул. „Трапезица“ №1, или предадени лично в ЦУТНТ. Отличените участници ще получат наградите си на церемония, организирана в навечерието на празника на града. Творбите на призьорите ще бъдат показани в изложба. Пълният регламент е публикуван на сайта на Община Разград в секция „Образование/ЦПЛР ЦУТНТ“.
За миналогодишното издание на конкурса бяха получени 142 творби, уточниха за БТА организаторите.
/ТЙ/
