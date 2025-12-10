Подробно търсене

Денис Киров
ННА: Ливанският външен министър заяви на иранския си колега, че е открит за диалог, но не и в Техеран
Министърът на външните работи на Ливан Юсеф Раджи / Снимка: ННА
Бейрут,  
10.12.2025 13:23
 (БТА)

Министърът на външните работи на Ливан Юсеф Раджи отказа днес поканата на своя ирански колега Абас Арагчи за посещение в Техеран, позовавайки се на текущите обстоятелства, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

В писмен отговор Раджи уточни, че неговият отказ „не означава отказ от диалог, а отразява отсъствието на подходящи условия за такова посещение в настоящия момент“.

Раджи отново предложи среща в неутрална трета страна, която да бъде съгласувана взаимно, изразявайки пълната готовност на Ливан да изгради „нова ера на конструктивни отношения между Ливан и Иран изцяло на основата на взаимно уважение към суверенитета, независимостта и невмешателството във вътрешните работи“.

Министърът подчерта „твърдото си убеждение, че никоя държава не може да бъде силна, освен ако изключителното право да носи оръжие принадлежи единствено на националната армия, която сама има властта върху решенията за война и мир“.

„Винаги ще бъде добре дошъл да посети Ливан“, заяви Раджи по адрес на Арагчи, с което завърши своето писмо. 

