Европейската комисия предлага да се отпусне допълнително финансиране за подобряване на мрежата за пренос на ток в ЕС

Европейската комисия предложи днес да се осигури допълнително финансиране за подобряване на електропреносната мрежа в ЕС. Комисията очаква така да се ускори електрификацията с помощта на по-евтина и чиста енергия.

Това ще помогне за понижаване на цените на енергията и за надеждно снабдяване, докато Европа постепенно прекратява вноса на енергия от Русия, в стремеж към енергийна независимост, се посочва в съобщение на ЕК. Сред предложените мерки са също ускоряване на издаването на разрешителни за производство на енергия от възобновяеми източници, за развитие на мрежи и за по-ясно разпределение на разходите по трансгранични проекти в тази област.

Обединяването на инфраструктурни проекти може да улесни финансирането, например чрез създаване на дружества със специална инвестиционна цел, като така се привлекат допълнителни инвестиции, пояснява комисията. Допълва се, че се предприемат действия за изграждане на осем европейски енергийни магистрали, избрани според стратегическото им значение за завършване на Европейския енергиен съюз.

В съобщението се отбелязва, че няколко държави от ЕС все още не са в състояние да постигнат целта за 15 процента взаимосвързаност на европейските енергийни системи до 2030 година. Цената на бездействието е, че през 2022 г. изкопаемите горива са имали най-голям дял от брутното потребление на налична енергия (70 на сто) в ЕС, като 98 на сто от целия използван петрол и газ са били от внос. Това излага ЕС на нестабилни цени и на геополитически опасности, сочи оценката на комисията.

Миналата година цените на тока за промишлеността в ЕС достигнаха 0,199 евро за КВтч, в сравнение с 0,082 евро в Китай и 0,075 евро в САЩ. През първата половина на тази година средната цена на тока за потребителите в ЕС беше от 0,3835 евро за КВтч в Германия до 0,1040 евро в Унгария, докато цените на тока за останалите потребители бяха от 0,2726 евро в Ирландия до 0,0804 евро във Финландия. Основна причина за това разминаване са недостатъчните инвестиции в инфраструктурата. Увеличаването на финансовата подкрепа е от ключово значение, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС до 2034 г. комисията предлага петкратно увеличение на средствата за енергетика от 5,84 милиарда евро на 29,91 милиарда евро, се посочва в съобщението.

Днешните предложения на комисията ще бъдат оценени от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

При представянето на им на пресконференция днес еврокомисарят по енергийните въпроси Дан Йоргенсен съобщи, че ЕК предлага занапред гражданите от районите, където се развиват проекти за възобновяема енергия, да получават част от печалбите. Той уточни, че се предлага държавите от ЕС да бъдат длъжни да осигурят на местните жители тези права, за да може приходите да се разделят справедливо с инвеститорите по проектите.

По неговите думи с изготвянето на карта за енергийната свързаност в ЕС ще се улесни подготовката на нови проекти и ще бъдат спестени половин милиард евро до 2050 година. Еврокомисарят отбеляза, че само за 2022 г. в ЕС са отчетени 48 успешни кибератаки срещу европейската електропреносна мрежа и тя все по-често се превръща в стратегическа цел. Йоргенсен поясни, че по-добрата свързаност на мрежите е застраховка срещу пълен срив в отделна държава от ЕС, както се случи в Испания през април.

Той заяви, че държавите от Югоизточна Европа ще се възползват много от одобряването на предложението на комисията. Еврокомисарят добави, че засега данните показват високи цени на енергията в региона заради по-слабата свързаност на мрежите за пренос на енергоносители.