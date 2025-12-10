Съпругата на Пеп Гуардиола Кристина Сера е напуснала семейния дом

От близо година вървят слуховете в Испания за евентуалната раздяла между треньора на Манчестър Сити Пеп Гуардиола и съпругата на Кристина Сера, които минават за образцово семейство в страната.

Поведението им в последно време даваше поводи да се говори за помирение, но според телевизионното предаване "И аора Сонсолес" Кристина Сера е напуснала семейния дом. До момента тя е малката дъщеря на семейството Валентина живееха в имението в Педралбес, оценяване но 10 милиона евро, и в което Гуардиола се настанява всеки пък, когато се завръща в Барселона. Доскорошната половинка на футболния треньор обаче е закупила къща в квартал "Ейшампле" в Барселона.

Медиите коментират, че това е окончателната стъпка към развод и двамата са решили да тръгнат по нов път занапред.