Подробно търсене

В центъра на Ловеч ще се открие арт и фермерски базар с музикалния съпровод на Общинския духов оркестър

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
В центъра на Ловеч ще се открие арт и фермерски базар с музикалния съпровод на Общинския духов оркестър
В центъра на Ловеч ще се открие арт и фермерски базар с музикалния съпровод на Общинския духов оркестър
Снимка: Община Ловеч
Ловеч,  
10.12.2025 13:16
 (БТА)

В централната градска част на Ловеч утре, 11 декември, ще бъде разположен традиционен фермерски и арт базар, съобщават от общинската администрация. 

Посетителите ще открият разнообразие от ръчно изработени изделия, арт продукти, домашни вкусотии и фермерска продукция. В 12:00 часа на сцената пред Драматичния театър, ще се състои концерт на Общинския духов оркестър. 

Проявите са част от месечната празнична програма „Магията на Коледа в Ловеч“, която се финансира от Национален фонд „Култура“ по проект на Община Ловеч.

Всеки ден до 25 декември в града ще има представления, демонстрации и забавления за малки и големи.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:42 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация