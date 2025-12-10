В центъра на Ловеч ще се открие арт и фермерски базар с музикалния съпровод на Общинския духов оркестър

В централната градска част на Ловеч утре, 11 декември, ще бъде разположен традиционен фермерски и арт базар, съобщават от общинската администрация.

Посетителите ще открият разнообразие от ръчно изработени изделия, арт продукти, домашни вкусотии и фермерска продукция. В 12:00 часа на сцената пред Драматичния театър, ще се състои концерт на Общинския духов оркестър.

Проявите са част от месечната празнична програма „Магията на Коледа в Ловеч“, която се финансира от Национален фонд „Култура“ по проект на Община Ловеч.

Всеки ден до 25 декември в града ще има представления, демонстрации и забавления за малки и големи.