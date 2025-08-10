Електронното здравно досие и приложението "еЗдраве" ще бъдат представени в сряда в поликлиниката в Кюстендил

Кампания за представяне на гражданите на дейностите по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство, ще се състои на 13 август (сряда), от 10:00 до 13:00 часа, на партера на Общинската поликлиника в Кюстендил. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града. Кампанията, която ще се състои съвместно с представители на "Информационно обслужване" АД, цели да популяризира електронното здравно досие и приложението "еЗдраве".

Мобилното приложение "еЗдраве" предоставя на всеки гражданин възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие – с всички въведени в Националната здравно информационна система електронни документи (прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон). Приложението е надградено с модул "Дългосрочна грижа за пациента", който подпомага управлението на процеси, свързани с профилактика и скрининг, медицински рискове и хронични състояния, уточниха от инспекцията.

Оттам допълниха, че едно от приоритетните направления, по които работи Министерството на здравеопазването, е дигитализацията на здравната система, което цели намаляване на административната тежест за ангажираните специалисти и подобряване на достъпа на гражданите до здравна информация и услуги.

От РЗИ в Кюстендил припомниха, че със заповед на министъра на здравеопазването на РЗИ-Кюстендил е възложено да извърши организиране на скринингова кампания за сърдечно-съдови заболявания сред групи от здравото население в населени места в областта, съгласно Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. В тази връзка на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Никола Василев" АД - Кюстендил е възложено да извърши прегледи за сърдечно-съдови заболявания сред хора над 40 г., независимо от здравно осигурителния им статус и фамилната обремененост, в региона. Скрининговата кампания продължава до 29 август.