Подробно търсене

Пожар е горял в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщиха от "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община

София Господинова
Пожар е горял в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщиха от "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община
Пожар е горял в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщиха от "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община
БТА, Снимка: Деница Кючукова, БТА (архив)
София,  
10.08.2025 16:25
 (БТА)

Пожар е горял по-рано днес в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщи за БТА Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

На място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от Доброволно формирование за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция". 

Пожарът е овладян, няма опасност на населените места в района, както и за манастира "Св. Петка", увери Красимир Димитров. 

 

 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:42 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация