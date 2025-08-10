На 65 години Антонио Бандерас няма намерение да се пенсионира, обяви звездата в интервю за рождения си ден днес

Испанската звезда Антонио Бандерас заяви в интервю, публикувано в неделя – точно на 65-ия му рожден ден, че няма намерение да се пенсионира, съобщава АФП.

„Когато бях на 20 години, си мислех, че хората на 65 години ходят с бастун“, сподели актьорът, познат с ролите си в „Маската на Зоро“, „Десперадо“ и „Филаделфия“. „Преди, на 65 години човек се пенсионираше. Днес вече не е така – сега това става по-късно“, добави той в интервю за вестник El País.

„Може би правя неща, които не би трябвало“, призна испанската звезда, която през 2017 г. преживя сърдечен удар. „Но лекарите казват, че съм добре и мога да правя всичко, което искам“, добавя Бандерас.

Актьорът сподели, че наскоро е започнал уроци по музика и си е купил пиано. „Мисля, че съм от онези хора, които умират, ако спрат. Работя това, което обичам – това е шансът на живота ми“, призна той.

Антонио Бандерас, който започва кариерата си в началото на 80-те години, продължава да управлява театъра, който откри през 2019 г. в родния си град Малага, в Южна Испания.

Тази година той прекара част от лятото в Бостън, където снима биографичния филм за легендарния американски готвач Антъни Бурдейн – „Тони“, преди да замине за Канарските острови, където работи по трилъра Above and Below.