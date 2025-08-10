Подробно търсене

Огънят над асеновградското село Добростан е изгасен, но огнището не е напълно потушено, съобщиха от общинската администрация

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Снимка: Община Асеновград
Пловдив,  
10.08.2025 15:12
Огънят над село Добростан е изгасен, но огнището все още не е напълно потушено, съобщиха от Община Асеновград. Мястото е трудно достъпно в местността Пилешка чука и гасенето се извършва предимно ръчно. Има пусната линия с вода и от противопожарен автомобил.

Пожарът възникна вчера, като беше обхванал около два декара от боровата гора в местността. Снощи до около 23:00 ч. пожарникари са се борили с пламъците, след което през цялата нощ са останали 13 души, които да дежурят. Прави се всичко необходимо да не се допусне разпространението на огъня, като към момента пожарникари и доброволци от района успяват да го ограничат в първоначалните му граници, допълниха от Община Асеновград.

 

