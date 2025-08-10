Доростолският митрополит Яков отслужи архиерейска света литургия в катедрален храм "Свети апостоли Петър и Павел" в Силистра. В словото си към миряните той припомни как Иисус Христос е ходил по вода, за да достигне до своите ученици, а когато апостол Петър получил разрешение да го последва, се усъмнил, че и той може да върви по вода и, както се казва в евангелието, започнал да потъва.

„Така е и с нашия живот, когато носим вярата в себе си, ние я разгаряме с молитвата си, защото душата ни гори и жадува да е с Бог. Когато занемарим молитвата си, тогава и нашата вяра започва да потъва и да се разколебава, както вярата на светия апостол. Всеки от нас е имал такива момента и сме усещали как постепенно сме се отдалечавали от Бог. Докато един ден не се ударим по главата и да си кажем „Неразумнико, лошо ли ти беше при Бога?“. Тогава пак се връщаме към вярата, към молитвата, към усърдието и подвизите, за да може душата да вкуси от онази Божествена благодат, която се изпраща на нас човеците тук на Земята“, каза доростолският митрополит Яков.

По време на неделната служба той пожела на новия свещеник в епархията, отец Иван да служи с усърдие и вяра в Бога, света Богородица и Доростолските мъченици. Да се застъпва за миряните в молитвите си към тях.

„Бъди в истината и пътя на онзи духовник, който с добрите си дела да кара човеците да вярват в небесния отец и да се кръстят. Бъди онзи духовник, който ще сее, но и ще жъне. Когато ожънеш, не запълвай складовете с жито и ги забравяй, а се бори за последното зрънце, останало на нивата. Да го приведеш в дома на нашия Господ Иисус Христос“, завърши Доростолският митрополит.