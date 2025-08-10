Отборът на България завърши на шесто място на международния турнир по баскетбол за момичета в Словения

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 14 години приключи на шесто място участието си на силния турнир "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Баскетболистките на Руслан Русев загубиха от Словакия с 48:72 в мача за петата позиция.

Така българският тим приключи надпреварата с две победи и три загуби.

Словашкият отбор започна доста силно и натрупа двуцифрена разлика, а след 20 минути игра поведе с 40:31. При подновяването на играта българките не успяха да наваксат изоставането си и техните съпернички стигнаха до победата, съобщават от БФ Баскетбол.

Александра Бориславова стана най-резултатна за българския тим с 10 точки. Каролина Крищофикова записа 14 точки за победителките.