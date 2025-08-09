Подробно търсене

Българските националки постигнаха нова победа на международния турнир по баскетбол в Словения

Кремена Младенова
снимка: Минко Чернев/БТА (БТ)
Совени Градец,  
09.08.2025 15:07
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години спечели втора поредна победа на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Селекцията на треньора Руслан Русев се наложи над Австрия със 84:27 в първия си мач от битката за разпределение на местата от пето до осмо.

Утре (10 август) националките ще се изправят срещу Словакия в спор за петата позиция на турнира в Словения. Срещата ще се играе от 13.00 часа.

Българките изиграха страхотно първо полувреме, след което водеха с категоричното 46:13. В остатъка от срещата националките не изпуснаха контрола и спечелиха с 84:27.

Теодора Маринова и Александра Бориславова отбелязаха по 13 точки за България, като втората овладя 6 борби и подаде 5 асистенции. Анелия Йорданова реализира 12 точки, а Рая Виденова също бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл" - 10 точки и 12 борби.

За тима на Австрия Жана Майър завърши с 11 точки.

/КМ/

