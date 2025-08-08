Подробно търсене

Първа победа за българския тим на международния турнир по баскетбол за момичета в Словения

Кремена Младенова
снимка БТА, архив
Словени Градец,  
08.08.2025 21:03
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години постигна първа победа на силния турнир "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Отборът, воден от треньро Руслан Русев, надигра Словакия със 70:55 в третия си мач от група B на състезанието.

Българките имат в актива си и две загуби, с което се нареждат на трето място в групата. Утре (9 август) те ще играят срещу Австрия в среща за разпределение за местата от пето до осмо. Срещата е с начален час 13:45 часа.

Националките започнаха силно двубоя срещу Словакия и още в първата четвърт си осигуриха двуцифрен аванс при 21:9. В остатъка от срещата българките контролираха събитията на терена и се поздравиха с успех.

Теодора Маринова се представи силно за тима на България и бе близо до "дабъл-дабъл", реализирайки 13 точки и 9 борби. Рая Виденова завърши с 12 точки и 9 борби.

За Словакия Каролина Кристофикова отбеляза 18 точки.

