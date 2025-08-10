Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо, каза пред БТА председателят на НС Наталия Киселова

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това каза пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Коментарът ѝ е по повод думите на президента Румен Радев: "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“.

По-рано днес от Министерският съвет съобщиха, че в писмо изпратено до председателя на парламента Наталия Киселова, предлагат на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия. Предложението, приетата програма да се разгледа от Народното събрание, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост, посочват от МС.

По думите на Киселова тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.

Първият бюджет на България в евро

Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент, отбеляза председателят на парламента. По думите на Наталия Киселова, тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата. Тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси.

Кои са най-важните задачи за предстоящата есенна сесия на парламента?

Председателят на Народното събрание отбеляза, че една от най-важните задачи е именно Законът за бюджета. Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове, добави Киселова. Тя каза, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.

Има ли опасност България да загуби средства по ПВУ?

Усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ, заяви председателят на Народното събрание. Тя отбеляза, че всички усилия ще бъдат насочени към това, каквото е възможно да бъде спасено и оползотворено в интерес на гражданите.