Монце Томе ще напусне поста на селекционер на националния отбор на Испания по футбол за жени
Монце Томе няма да остане на поста селекционер на националния отбор на Испания по футбол за жени, пише вестник "Марка". Решението трябва да бъде обявено официално в понеделник след събирането на Административния съвет на Испанската футболна федерация.
Според медиите в Испания решението за раздяла е взето още преди Европейското първенство, на което Испания загуби във финала срещу Англия след изпълнение на дузпи - 1:3. 43-годишната испанка бе назначена за селекционер през септември 2023 след скандала с бившия президент на федерацията Луис Рубиалес, както и бившия треньор Хорхе Вилда, който направи същия отбор световен шампион.
Монце Томе бе първата жена, назначена за спорта, и успя да спечели един трофей - Лигата на нациите през 2024, когато победи на финала отбора на Франция с 2:0.
/ХБ/
