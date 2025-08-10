Подробно търсене

Монце Томе ще напусне поста на селекционер на националния отбор на Испания по футбол за жени

Христо Бонински
Снимка: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP
Мадрид,  
10.08.2025 15:50
 (БТА)

Монце Томе няма да остане на поста селекционер на националния отбор на Испания по футбол за жени, пише вестник "Марка". Решението трябва да бъде обявено официално в понеделник след събирането на Административния съвет на Испанската футболна федерация.

Според медиите в Испания решението за раздяла е взето още преди Европейското първенство, на което Испания загуби във финала срещу Англия след изпълнение на дузпи - 1:3. 43-годишната испанка бе назначена за селекционер през септември 2023 след скандала с бившия президент на федерацията Луис Рубиалес, както и бившия треньор Хорхе Вилда, който направи същия отбор световен шампион.

Монце Томе бе първата жена, назначена за спорта, и успя да спечели един трофей - Лигата на нациите през 2024, когато победи на финала отбора на Франция с 2:0. 

/ХБ/

