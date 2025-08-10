Подробно търсене

ХИНА: Хърватия ще проведе допълнителни местни избори на 5 октомври за избор на представители на националните малцинства

Петър Къдрев
Загреб,  
10.08.2025 17:18
 (БТА)

Хърватското правителство насрочи допълнителни местни избори на 5 октомври в 75 общини, градове и области, където националните малцинства или хърватите, ако са (локално) малцинство, не са били представени достатъчно на редовните местни избори през май, съобщи ХИНА за БТА.

Ще бъдат избрани общо 89 общински съветници: 51 от сръбското малцинство, 19 роми, 7 хървати (в районите, където са малцинство), 3 италианци, по 2 от унгарското, словашкото и рутенското малцинство и по един от украинското, бошняшкото и албанското малцинство.

Гласуване ще има за осем областни събрания, 16 градски съвета и 51 общински съвета.

Само членове на съответните национални малцинства или хървати там, където те са малцинство, с постоянен адрес в съответното място могат да гласуват или да се кандидатират.

Последните допълнителни избори преди четири години се проведоха в 82 териториални единици за 99 места.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)

/ПК/

Към 17:43 на 10.08.2025 Новините от днес

