Националният събор на народното творчество в Копривщица премина добре, каза пред БТА кметът на Копривщица Мария Тороманова

Националния събор на народното творчество в Копривщица премина добре. Това каза в интервю за БТА кметът на община Копривщица Мария Тороманова.

По думите ѝ всеки има различна гледна точка за това как са преминали последните три дни, но за нас беше голяма еуфория в приповдигнато настроение. Очакваме този събор от много години и се надяваме и за гостите ни да е било също много приятно, добави кметът.

Тя посочи, че в тазгодишното 13-о издание на събота са се включили около 6500 участници от около 700 формации. При последния събор участниците са били около 4000, добави Тороманова.

Кметът отбеляза, че съборът се е радвал и на голям интерес от чужбина. "Легловата база в града и околията беше напълно заета", добави тя.

Разбира се, не липсваха и трудности, но се справихме добре, посочи Тороманова. Тя обясни, че е имало трудности при логистиката, както и известни проблеми с инфраструктурата. Имахме затруднения с осигуряването на линейки, тъй като "Спешна помощ" не можа да ни осигури такива, те имат линейки, но нямат медицински екипи. Наложи ни се да търсим съдействие от други кметове, добави Тороманова.

Тя посочи, че комуникацията им с Министерството на културата е била много добра. В лицето на заместник-министъра на културата Ашот Казарян получихме голяма подкрепа и много добре се стиковаха нещата, отбеляза кметът.

Тазгодишното издание на събора бе под патронажа на министър-председателя Росен Желязков. Официалната церемония за откриването на събора се проведе на 9 август. Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Основните медийни партньори на събитието бяха Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.