Бедствено положение е обявено в три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец

Бедствено положение е обявено на територията на три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец. Това каза за БТА кметът на община Средец Иван Кичев.

"В района на тези три села гори предимно горски масив. На този етап огънят е почти локализиран, мога да кажа, но въпреки всичко силният вятър и високите температури налагат да се вземат абсолютно всички мерки", заяви кметът.

По думите му, до преди около час хеликоптери са участвали в гасенето на пожара, но са се оттеглили, най-вероятно заради разрасналия се пожар в района на Сунгурларе. "Мобилизирахме и селскостопанска техника, която да се опита да направи просеки по посока подхода на огъня. На място има около шест противопожарни автомобила. Ситуацията е динамична. В района на община Средец гори от петък следобед", каза още Кичев.

Той уточни, че в момента положението не е толкова критично и се работи по локализирането на пожара, въпреки че е много разпръснат, с множество тлеещи огнища, паднали и тлеещи дървета. "Пътищата са труднопроходими, включително и за противопожарната техника, което ни принуждава, доколкото е възможно, да участваме в гасенето с ръчни пръскачки. Трудно е при тези температури. Пожарът тръгна от непосредствена близост до пътя, който води към село Сливово, на около стотина метра преди селото. На две места едновременно пламна, а в един момент имаше и пожар в къща. Ако това е направено умишлено, не мога да си представя, че има хора, способни на подобно нещо", коментира кметът.