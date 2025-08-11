Евакуират жители на сунгурларското село Скала

Пожарът, който бушува четвърти ден в община Сунгурларе, е достигнал землището на село Скала. Налага се евакуация на жителите на населеното място, която вече е започнала. Това съобщиха от Областната администрация в Бургас. Изведени от домовете им ще бъдат около 50 души.

Те ще бъдат настанени в село Славянци. Екип на Българския Червен кръст е на място, за да окаже помощ на евакуираните.

По-рано днес по разпореждане на областния управител Владимир Крумов е задействана системата BG Alert, с която е сигнализирано на живеещите в района за опасност.

Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра - Славянци - Скала, съобщиха от областната администрация. Четвърти ден продължават дейностите по потушаването на пожара в община Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Гасенето на огнищата се извършва и с летателна техника. До момента пламъците са засегнали хиляди декари широколистни гори и лозови масиви.