Подробно търсене

Евакуират жители на сунгурларското село Скала

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Евакуират жители на сунгурларското село Скала
Евакуират жители на сунгурларското село Скала
Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Сунгурларе ,  
11.08.2025 18:01
 (БТА)

Пожарът, който бушува четвърти ден в община Сунгурларе, е достигнал землището на село Скала. Налага се евакуация на жителите на населеното място, която вече е започнала. Това съобщиха от Областната администрация в Бургас. Изведени от домовете им ще бъдат около 50 души. 

Те ще бъдат настанени в село Славянци. Екип на Българския Червен кръст е на място, за да окаже помощ на евакуираните. 

По-рано днес по разпореждане на областния управител Владимир Крумов е задействана системата BG Alert, с която е сигнализирано на живеещите в района за опасност. 

Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра - Славянци - Скала, съобщиха от областната администрация. Четвърти ден продължават дейностите по потушаването на пожара в община Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Гасенето на огнищата се извършва и с летателна техника. До момента пламъците са засегнали хиляди декари широколистни гори и лозови масиви. 

 

/РИ/

Свързани новини

11.08.2025 10:00

Четвърти ден продължава работата по погасяването на пожара в Сунгурларско

Пожарът в община Сунгурларе, който унищожи хиляди декари смесени гори и лозови масиви, е овладян, съобщи кметът Димитър Гавазов. На терен остават няколко противопожарни екипа, които продължават гасенето, посочи той. Налична е необходимата техника,
10.08.2025 17:19

Бедствено положение е обявено в три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец

Бедствено положение е обявено на територията на три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец. Това каза за БТА кметът на община Средец Иван Кичев.
10.08.2025 16:21

Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна заради вятъра, огънят се насочва се към село Скала

Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна заради вятъра, като причината е обърнатата посока на въздушните течения и тяхната скорост, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня.
10.08.2025 10:17

Продължава борбата с огъня в Сунгурларско, девет екипа и хеликоптер са на терен

Продължава борбата с пожара в Сунгурларско. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, подпомагани от хеликоптер от Ново село. Това съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.  Всеки
09.08.2025 20:17

Доброволци на БЧК-Сунгурларе помагат при пожара край село Славянци

Доброволците от общинската организация на Българския Червен кръст – Сунгурларе и Антоанета Алексиева, заместник-председател на местната структура, са на терен в подкрепа на пожарникарите, полицаите, горските служители и местната власт в борбата с мащабния пожар между Сунгурларе и село Славянци. Това съобщиха от Българския Червен кръст (БЧК).
09.08.2025 20:02

Военен вертолет „Кугър“ е пренасочен от пожара край Сунгурларе към този до село Сливово

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) съсредоточи усилията си за потушаване на пожара в района на село Сливово, област Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:13 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация