Доброволци на БЧК-Сунгурларе помагат при пожара край село Славянци

Доброволците от общинската организация на Българския Червен кръст – Сунгурларе и Антоанета Алексиева, заместник-председател на местната структура, са на терен в подкрепа на пожарникарите, полицаите, горските служители и местната власт в борбата с мащабния пожар между Сунгурларе и село Славянци. Това съобщиха от Българския Червен кръст (БЧК).

Екипът на БЧК осигурява логистична подкрепа – доставка на питейна вода, храна и други основни материали за огнеборците и участващите в действията, както и съдействие при организацията на безопасността в засегнатите райони.

По последна информация не се налага евакуация на жителите на село Славянци. Обитателите на Дома за възрастни хора в селото бяха временно изведени на сигурно място до овладяване на непосредствената опасност, припомнят от БЧК.

БЧК изказва признателност към всички институции, организации и граждани, които оказват съдействие и подкрепа в този критичен момент.

В гасенето на пожара днес се включиха и военни хеликоптери „Кугър“ с екипажи от състава на 24-а авиобаза в Крумово.