Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Продължава борбата с огъня в Сунгурларско, девет екипа и хеликоптер са на терен
Снимка: Христо Стефанов/БТА , архив
Сунгурларе,  
10.08.2025 10:17
Продължава борбата с пожара в Сунгурларско. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, подпомагани от хеликоптер от Ново село. Това съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе. 

Всеки момент се очаква да пристигне още един хеликоптер 'Кугър" и двата шведски самолета, както и два булдозера за прокарване на просеки.

В момента в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала са активни четири огнища. Земеделски производители от региона оказват активна помощ, използвайки своята техника и доставяйки вода. В гасенето участват и доброволци. Опасност за жителите на засегнатите села, техните домове и стопанства няма. Заповедта на кмета за бедствено положение остава в сила до пълното потушаване на пожара.

Към този етап не може да се посочи с точност какви са щетите и каква е изгорялата площ. Съществува опасност ситуацията да излезе отново извън контрол при промяна на посоката на вятъра, поради което обстановката се наблюдава непрекъснато.

Евакуираните вчера възрастни хора от дома за лица с увреждания в с. Славянци няма да бъдат върнати в сградата през днешния ден. На място се намират директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас старши комисар Николай Николаев и областният управител на област Бургас Владимир Крумов.

/ТНП/

