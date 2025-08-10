Екипажи с два български вертолета "Кугър" и един американски "Блек Хоук" продължават да помагат за пожарите в Бургаска област

Екипажи на български вертолети „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) и на американски вертолет „Блек Хоук“ (Black Hawk) продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Разрастването на пожара в района на село Сливово, област Бургас, наложи днес в 07:45 ч. и в 09:38 ч. в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край град Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили, посочват от министерството.

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От Министерството на отбраната уверяват, че Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, да подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, да участват в координирането на съвместните дейности и да подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.

Местните власти в Сунгурларе съобщиха, че продължава борбата с пожара край града. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево. Очаква се днес в работата на терен да се включат и двата шведски самолета, както и два булдозера за прокарване на просеки.

В момента в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала са активни четири огнища.