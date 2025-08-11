Четвърти ден продължава работата по погасяването на пожара в Сунгурларско

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Сунгурларе ,  
11.08.2025 10:00
 (БТА)

Пожарът в община Сунгурларе, който унищожи хиляди декари смесени гори и лозови масиви, е овладян, съобщи кметът Димитър Гавазов. На терен остават няколко противопожарни екипа, които продължават гасенето, посочи той. Налична е необходимата техника, включително и летателна. Към момента работата на противопожарните екипи е фокусирана върху два фронта в горска територия. 

Със заповед на кмета беше обявено бедствено положение в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево, за неопределено време. То остава в сила. 

Работата по пълното потушаване на пожара продължава четвърти ден. Както БТА съобщи, пламъците възникнаха в петък, като обхвана голяма територия от горски масиви и лозови насаждения. 

Работихме до късно снощи. Има действащи огнища, днес продължаваме гасенето. Целта ни е да спрем разпространението на огъня – към момента няма опасност за населените места. Снощи беше взето решение и днес да се използват един хеликоптер и два самолета, каза Гавазов. 

/ВД/

