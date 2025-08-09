Подробно търсене

Пожарът в Сунгурларско се е насочил към селата Балабанчево и Бероново, съобщиха от Общината

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Със заповед на кмета на Община Сунгурларе е обявено бедствено положение на землищата на следните населени места: град Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищното образувание Балабанчево поради пожар. На място работят пожарникари, доброволци и хеликоптер.
Сунгурларе,  
09.08.2025 20:46
 (БТА)

Пожарът, който от вчера гори в района на община Сунгурларе, се е насочил към селата Балабанчево и Бероново, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Огънят е бил овладян, но вследствие на смяната на посоката на вятъра пламъците са се насочили към двете села. В момента ситуацията е под контрол, посочиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

По данни на кризисния щаб на терен работят общо два хеликоптера, включително един от авиобазата в Ново село, както и два самолета от Швеция. Единият от хеликоптерите е бил пренасочен към друг пожар, което е наложило включването на хеликоптер тип Black Hawk в гасенето.        

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани от дома за възрастни с увреждания в село Славянци. 

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време. 

