Пожарът в Сунгурларско се е насочил към селата Балабанчево и Бероново, съобщиха от Общината

Пожарът, който от вчера гори в района на община Сунгурларе, се е насочил към селата Балабанчево и Бероново, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Огънят е бил овладян, но вследствие на смяната на посоката на вятъра пламъците са се насочили към двете села. В момента ситуацията е под контрол, посочиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

По данни на кризисния щаб на терен работят общо два хеликоптера, включително един от авиобазата в Ново село, както и два самолета от Швеция. Единият от хеликоптерите е бил пренасочен към друг пожар, което е наложило включването на хеликоптер тип Black Hawk в гасенето.

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани от дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.