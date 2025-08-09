Обявено е бедствено положение в пет населени места в община Сунгурларе заради пожар в района

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево, за неопределено време, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. В нея се указва физическите и юридическите лица да съдействат и да оказват помощ в съответствие с възможностите си. При необходимост ще бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

БТА припомня, че заради пожара четиридесет души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци. Огънят застрашава обектите на "Винекс Славянци".

Кметът е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

По данни на огнеборците, "Шато Зеланос" вероятно няма да може да бъде спасено. На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци.

Очаква се втори хеликоптер да да пристигне край Сунгурларе, който да се включи в гасенето на големия пожар в района, съобщиха от пресцентъра на общината. Един военен хеликоптер вече е на терен, добавиха оттам.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, община Сунгурларе.