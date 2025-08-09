Подробно търсене

Обявено е бедствено положение в пет населени места в община Сунгурларе заради пожар в района

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Обявено е бедствено положение в пет населени места в община Сунгурларе заради пожар в района
Обявено е бедствено положение в пет населени места в община Сунгурларе заради пожар в района
Сунгурларе (9 август 2025) Пожар гори край Сунгурларе, област Бургас, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Пожарът е възникнал вчера, а с огъня се борят на място 22 служители със седем противопожарни автомобила и булдозер. Снимка: Община Сунгурларе (ЛФ)
Сунгурларе,  
09.08.2025 15:05
 (БТА)

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево, за неопределено време, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. В нея се указва физическите и юридическите лица да съдействат и да оказват помощ в съответствие с възможностите си. При необходимост ще бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

БТА припомня, че заради пожара четиридесет души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци. Огънят застрашава обектите на "Винекс Славянци".

Кметът е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

По данни на огнеборците, "Шато Зеланос" вероятно няма да може да бъде спасено. На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци. 

Очаква се втори хеликоптер да да пристигне край Сунгурларе, който да се включи в гасенето на големия пожар в района, съобщиха от пресцентъра на общината. Един военен хеликоптер вече е на терен, добавиха оттам.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, община Сунгурларе. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:42 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация