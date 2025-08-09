Пожар гори край Сунгурларе, в гасенето се включва военен хеликоптер

Пожар гори край Сунгурларе, област Бургас, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Пожарът е възникнал вчера, а по информация към вечерта огънят е обхванал площ около 2700 декара.

В борбата с огъня на място работят 22 служители със седем противопожарни автомобила и булдозер. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер от състава на Военновъздушните сили, съобщиха от пожарната.

Пожарът е низов, в широколистна гора и на този етап няма опасност за населените места.