Подробно търсене

Пожар гори край Сунгурларе, в гасенето се включва военен хеликоптер

Иван Лазаров
Пожар гори край Сунгурларе, в гасенето се включва военен хеликоптер
Пожар гори край Сунгурларе, в гасенето се включва военен хеликоптер
Снимката е илюстративна. Снимка: Министерство на отбраната
София,  
09.08.2025 13:39
 (БТА)

Пожар гори край Сунгурларе, област Бургас, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Пожарът е възникнал вчера, а по информация към вечерта огънят е обхванал площ около 2700 декара. 

В борбата с огъня на място работят 22 служители със седем противопожарни автомобила и булдозер. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер от състава на Военновъздушните сили, съобщиха от пожарната. 

Пожарът е низов, в широколистна гора и на този етап няма опасност за населените места. 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:08 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация