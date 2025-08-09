Насочени са и два самолета от Швеция за гасене на пожара край село Славянци, съобщи за БТА комисар Николай Николаев

site.btaНасочени са и два самолета от Швеция за гасене на пожара край село Славянци, съобщи за БТА комисар Николай Николаев
Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, за подпомагане на гасенето на пожара в района, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас комисар Николай Николаев.
"Пожарът обхваща голяма площ и се разпространява с два фронта – единият преминава през населено място, а другият се движи в гъста гора. В тази част огънят е върхов, което налага използването на въздушна техника", заяви комисар Николаев.
В района вече работи един хеликоптер, който изпуска вода, включва се и втори. Екипи на пожарната и служби за защита на населението действат в село Славянци и в близкото село Балабанчево, където също има опасност от разпространение на огъня.
Към момента няма информация за засегнати сгради или постройки, няма пострадали хора.
Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци.
Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.
