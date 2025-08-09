Насочени са и два самолета от Швеция за гасене на пожара край село Славянци, съобщи за БТА комисар Николай Николаев

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
БТА, Село Славянци (9 август 2025)
09.08.2025 16:39
Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, за подпомагане на гасенето на пожара в района, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас комисар Николай Николаев.

"Пожарът обхваща голяма площ и се разпространява с два фронта – единият преминава през населено място, а другият се движи в гъста гора. В тази част огънят е върхов, което налага използването на въздушна техника", заяви комисар Николаев.

В района вече работи един хеликоптер, който изпуска вода, включва се и втори. Екипи на пожарната и служби за защита на населението действат в село Славянци и в близкото село Балабанчево, където също има опасност от разпространение на огъня.

Към момента няма информация за засегнати сгради или постройки, няма пострадали хора. 

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци. 

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време. 

09.08.2025

