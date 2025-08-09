Военен вертолет „Кугър“ е пренасочен от пожара край Сунгурларе към този до село Сливово

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) съсредоточи усилията си за потушаване на пожара в района на село Сливово, област Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

В 18:01 часа днес вертолетът беше пренасочен от пожара до гр. Сунгурларе към пожара до село Сливово. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха и координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Вторият екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да помага за потушаването на пожара до Сунгурларе, уточняват от военното министерство.

Ситуацията в Сунгурларско остава изключително тежка, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе във връзка с пожара в района, който към момента е овладян, но все още запазва значителни размери.