Учени разработиха интелигентна система за контрол на болести, пренасяни от комари

Учени от Китай постигнаха пробив в превенцията на заболявания, пренасяни от комари, като създадоха интелигентна система за наблюдение на комари-вектори. Технологията, разработена от екип, ръководен от проф. Чън Сяогуан от Южния медицински университет, вече се използва в редица общности в провинция Гуандун, съобщи агенция Синхуа.

В епидемиологията вектор е организъм, който сам по себе си не причинява болест, но разпространява зараза, като пренася патогени от един приемник към друг. Класически пример е маларийният комар, който служи като вектор за разпространението на болестта малария, като пренася маларийния плазмодий между хората. Плазмодият е безвреден за комара, но предизвиква малария у хората.

Прецизното наблюдение е ключово, тъй като болести като чикунгуня се разпространяват основно чрез ухапвания от комари от вида Aedes. Досегашните методи обаче имат ограничения – капаните за възрастни комари улавят само екземпляри, които не са се хранили с кръв, докато капаните за яйца засичат само вече кръвосмучещи и снасящи яйца комари.

„Нашата иновация комбинира две устройства за наблюдение, които работят координирано и в реално време с висока ефективност“, обясни проф. Чън. Автоматизираните монитори използват примамки, имитиращи човешки мирис, за да улавят комари преди хранене, а интелигентните капани за яйцеснасяне разполагат миниатюрни водни басейни, в които се засичат бременни комари от вида Aedes albopictus. Ефективността им е четири пъти по-висока от тази на традиционните капани.

Полевите тестове показват впечатляващи резултати. Още през първата седмица от работа системата регистрира необичайни скокове в плътността на популацията в няколко района и издаде автоматични препоръки за целенасочени мерки. „Ръчното улавяне на комари забавяше анализа, но сега предупрежденията в реално време чрез компютърен облак значително ускоряват дезинфекционните реакции на местно ниво“, посочи Чън.

След внедряването на системата е отчетено близо 40% намаление на броя на уловените възрастни комари в ключови зони. В момента технологията се прилага в няколко района на провинция Гуандун и представлява важна стъпка напред в борбата с болестите, пренасяни от комари.